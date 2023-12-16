Пошел по клубам: сын Наташи Королевой отказался от помощи матери

21-летний сын Наташи Королевой сейчас активно занимается своей карьерой. Молодой человек выступает в столичных клубах вместе с Мелиссой Фокс. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Пока Архип Глушко поет, его возлюбленная покоряет поклонников танцами. Записи с выступлений пары уже разлетелись по всей Сети.

Напомним, именно Наташа Королева вывела талантливого сына на сцену. А теперь Архип стал самостоятельным: он съехал от родителей и строит карьеру без помощи звездной матери.

Архип живет вместе с Мелиссой в однокомнатной квартире в Москве. Пара встречается уже три года и даже отъезд молодого человека в Японию на несколько месяцев не смог их разлучить.

При этом сама Наташа Королева не раз намекала на то, что ее сын пока не готов к таким серьезным отношениям. Кажется, певица все еще надеется, что Архип одумается и расстанется с бывшей стриптизершей.

Ранее мы писали, что Валерия удивила Стаса Пьеху своим необычным увлечением. Артистка уже долгое время занимается йогой, и недавно она выложила в соцсети кадры с домашней тренировки.