Увлеклась буддизмом и сыроедением: куда пропала уехавшая из РФ актриса Наталья Андрейченко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко несколько лет назад неожиданно пропала из поля зрения средств массовой информации. Она перестала сниматься в кино и появляться на светских мероприятиях.

В 2019 году звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» уехала из России. В настоящее время она проживает в Мексике, куда отправилась, чтобы пройти обряд очищения.

Андрейченко серьезно увлеклась буддизмом и сыроедением. Она часто публикует в соцсетях советы по сохранению душевного равновесия и гармонии.

В 2021 году Андрейченко вновь появилась на экранах, сыграв роль в сериале «Наследники», сообщает News.ru.

Ранее мы писали, что народный артист России Андрей Смоляков в последнее время практически не посещает светские мероприятия и редко появляется в популярных телепроектах. Он признался, что театр для него на первом месте и подчеркнул, что это осознанный выбор.