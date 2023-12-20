СМИ выяснили, куда пропал актер из сериала «Мосгаз» Андрей Смоляков

Народный артист России Андрей Смоляков в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Звезда сериала «Мосгаз» практически не посещает светские мероприятия и редко появляется в популярных телепроектах.

Смоляков продолжает карьеру и сейчас задействован в театральной постановке под названием «Буду сниматься в кино». Актер признался, что театр для него на первом месте и подчеркнул, что это его осознанный выбор.

«И пока есть театр, как говорится, спина моя прикрыта. Мне не надо хвататься за все, что мне предлагают. И я выбираю из того количества, что мне предлагают, выбираю то, что мне наиболее интересно», —приводит News.ru слова Смолякова.

Кроме того, в 2023 году актер снялся в сериалах «За нас с вами», «Операция Неман», «Топор. 1945», а также в продолжении популярного телепроекта «Мосгаз. Последнее дело Черкасова».

Ранее мы писали, что звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро практически никогда не посещает светские мероприятия и редко появляется в популярных телепроектах.