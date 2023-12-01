Стало известно, куда пропала певица Анжелика Варум

Заслуженная артистка России Анжелика Варум в последнее время практически не появляется на публике. СМИ выяснили, куда пропала певица, и почему она так редко выходит в свет.

Обычно муж Варум Леонид Агутин появляется на публичных мероприятиях в одиночестве. Певица, по данным News.ru, даже пропустила юбилейный концерт супруга, хотя обычно исполняет с ним песню «Как не думать о тебе». Тогда артист объяснял, что его жена заболела и поэтому не смогла прийти.

Впервые за несколько лет Варум вышла на сцену в начале ноября. Она исполнила несколько композиций вместе с Леонидом Агутиным во время концерта в Казахстане. Когда артистка пела хит «Городок», она расчувствовалась и начала плакать.

В интервью mk.ru Агутин рассказывал, что его жена не любит публичные мероприятия.

«Почему Анжелика редко появляется на людях? Я и сам в свет редко выхожу: не люблю. Но мне приходится, потому что я отвечаю за многие вещи. А Анжелику я избавляю от этой глупости. Сам бы не ходил, но я должен», — объяснил он.

Также артист заверил, что они с супругой живут и продолжают работать в России.

Напомним, Анжелика Варум появилась впервые на публике после лечения в сентябре. Подробности можете прочитать в этой статье.