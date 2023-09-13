Певица Анжелика Варум впервые появилась на публике после лечения

Певица Анжелика Варум возобновила концертную деятельность, полностью восстановившись после болезни. Недавно она впервые появилась на публике вместе с супругом Леонидом Агутиным и собрала полный зал поклонников. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В конце лета артистка стала жаловаться на самочувствие, чем сильно встревожила фанатов. Дело в том, что из-за недомогания она даже не смогла прийти на юбилейное шоу мужа. Но сейчас Варум уже поправилась и смогла полноценно вернуться к работе. Первыми Анжелику увидели зрители в городе-курорте Ессентуки. На сцене вокалистка появилась в белоснежном платье в пол.

По словам продюсера Бориса Рубиновского, публика с восторгом восприняла звездную пару. Зал встречал певцов стоя и подпевал с самой первой песни. «Это было грандиозно!» - поделился своими эмоциями друг артистов.

Следующими концертную программу Варум и Агутина увидят в Краснодаре, а после в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, из чего складывается доход Анжелики Варум и Леонида Агутина. Оказалось, что миллионы им приносит недвижимость в США. Квартир у исполнителей за границей несколько: апартаменты в городах Холливуд, Майами и двухэтажный дом в Помпано-Бич.