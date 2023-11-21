Стало известно, куда пропал отрекшийся от России финский актер Вилле Хаапасало

Финский актер Вилле Хаапасало еще несколько лет назад был востребован в России и занимался в стране бизнесом. Однако почти два года назад он негативно высказался о государстве и отрекся даже от своих друзей и коллег, с которыми раньше был крайне близок. Сейчас же он живет на Родине и, по некоторым данным, увлекается алкоголем в одиночестве.

Как сообщает издание News.ru, жизнь артиста изменилась в 2022 году. Тогда он публично заявил о своей позиции и даже закрыл ресторан Davai Davai с интерьером и атмосферой СССР в центре столицы Финляндии. По его словам, ему показалось неуместным развивать данный бизнес в связи с политической ситуацией в мире.

Спустя время в интервью иностранному порталу Вилле признавался, что до сих пор продолжает получать предложения о работе в России, но не принимает их. Сам актер возвращаться не собирается. Более того, он даже отказывается связываться с друзьями, которые живут в РФ. СМИ сообщают, что после отъезда в Финляндию артист увлекся алкоголем, ведь сам признавался, что любит выпивать, причем в одиночестве. Для него это метод расслабления.

Отметим, что пьянство Хаапасало замечали и многие российские звезды. Так, актер Сергей Жигунов делился, что как-то Вилле появился на съемочной площадке в нетрезвом виде и даже не мог нормально произносить слова, из-за чего пришлось распускать всю команду. А это стоило около трех миллионов рублей.

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