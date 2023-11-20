Стало известно, как живет Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной

В 2014 году певица Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году у них родилась дочь Мия, а в 2020 году супруги развелись. Дмитрий рассказал о причинах разрыва с певицей и о том, как его изменило отцовство.

Исхаков и Гагарина познакомились на съемке для одного журнала. Спустя пару лет Полина пригласила фотографа снова с ней поработать, и тогда между ними возникли чувства. Дмитрий признается: тогда он не интересовался шоу-бизнесом и был не в курсе трендов российской поп-музыки.

Влюбленным было очень хорошо вместе, но их лодка любви разбилась. О причинах развода Дмитрий говорит туманно.

«Я не хочу подробно останавливаться на деталях и подробностях, скажу лишь, что не снимаю с себя ответственности. Танго танцует двое. Любые отношения — это не просто, а отношения с популярным артистом — это отдельная история», — цитирует его WomanHit.ru.

Все свободное время Дмитрий старается проводить с дочерью Мией. С ней он видится 1-2 раза в неделю.

«Отцовство совершенно изменило меня, и я этому рад. Я устал жить для себя», — отметил он.

Исхаков признался, что пока он один, и его сердце свободно. Он ставит задачу для себя встретить родственную душу.

Напомним, ранее певица Полина Гагарина воссоединилась с Дмитрием Исхаковым в честь дня рождения дочери.