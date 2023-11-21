Александр Ревва оказался замешан в скандальном криптобизнесе Павла Деревянко

Певец и экс-резидент Comedy Club Александр Ревва оказался замешан в деле актера Павла Деревянко, которого обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Шоумен может стать ключевым свидетелем в разбирательстве.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, Ревва продал Деревянко свою долю в Telegram-боте, с помощью которого партнеры актера перечисляли деньги на криптобиржи.

По словам Григория Мулузяна, который также замешан в уголовном деле о мошенничестве, экс-резидент Comedy Club приобрел долю в боте полтора года назад, но они «не сошлись характерами», поэтому сотрудничество прекратили. Комик продал свою долю Деревянко за 25 млн рублей.

Далее Мулузян начал сотрудничать с актером, дела у них шли хорошо. Как заверил трейдер, Деревянко ежемесячно получал от 4,5 млн до 175 млн рублей. Однако потом партнеры стали жертвами обмана биржи Xena Exchange и потеряли 265 млн рублей. После этого они перестали работать вместе. При этом Деревянко уже успел пригласить в бизнес своих друзей.

Ранее 38-летний житель Москвы обвинил Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей. В отношении актера возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Мы писали, что Павел Деревянко прокомментировал обвинения в свой адрес и заявил, что сам стал жертвой «одурачивания». Он отметил, что касающаяся его тема обсуждается и подается в СМИ неправильно. По словам Деревянко, мошенником в сложившейся ситуации является не он, а его бывшие партнеры. Сам же Павел называет себя потерпевшим по уголовному делу.