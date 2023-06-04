Стало известно, куда делся Гена Букин

Актер сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов рассказал о самом страшном, что может постигнуть актера. Речь идет о покинувшей артиста популярности.

Оказалось, что Логинов достиг пика популярности с ролью Гены Букина. Однако после окончания сериала актера никуда не брали. Он проходил кастинги, ему обещали перезвонить, а дальше затишье. Режиссеры видели в нем лишь недотепу-продавца, поэтому даже если и брали в проекты, то популярности ему это не придавало.

Черная полоса в карьере Логинова прекратилась в 2021 году, когда его пригласили на главную роль в фильме «Здравствуй, Дедушка Мороз». Однако актер понял, что поистине обрести счастье ему удается на театральной сцене. Так он начал играть в постановках Театра Антона Чехова.

Сейчас Логинов играет в комедии по пьесе Семёна Альтова «Не понравится – уйду!». Только узнать его зрителю уже тяжело — актер отрастил длинные волосы, бороду и прибавил в весе.

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