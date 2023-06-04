Совсем отчаялась: Айза нашла себе зэка

Экс-жена рэпера Гуфа Айза попала в очередную любовную историю. На этот раз с заключенным.

Телеведущая опубликовала скриншоты переписки с мужчиной, который сидит в тюрьме. Оказалось, что он долгие годы является поклонником артистки.

До заключения в тюрьму мужчина регулярно дарил букеты цветов Айзе. Однако даже в нынешних условиях мужчина не теряет своей романтичной натуры. Теперь он отправляет Айзе любовные сообщения. Певица отвечает на письма, оплачивая их.

Узнав об этом, поклонники Айзы запереживали. По их мнению, это небезопасно, пишет Пятый канал.

«Просто поддержала чувака, который закидывал меня цветами. Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», — написала на своей странице Айза.

Ранее мы писали, что грибы на Бали довели до истерики бывшую жену Гуфа Айзу.