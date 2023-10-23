Певец Сергей Арутюнов раскритиковал шоу «Голос» из-за молодых наставников

Певец Сергей Арутюнов был одним из самых ярких участников шоу «Голос». Сейчас он успешный музыкант, которого уже не считают лишь наследником знаменитого отца. И за все, что на данный момент происходит в его карьере, артист благодарен телевизионному конкурсу Первого канала. Вот только то, что в последних сезонах создатели стали привлекать молодых наставников, он не понимает.

По мнению Сергея, красные кресла не должны занимать исполнители, которым, по большому счету, нечего передать новому поколению вокалистов. У них нет того опыта, что есть у более старших коллег. Например, для самого Арутюнова лучшим наставником «Голоса» является Лев Лещенко. Он считает, что именно этот певец имеет знания, которых хватит и на 1000 артистов.

«Я немного не уверен, что это правильно, потому что наставничество и молодость, на мой взгляд, не очень сопоставимы. Я про себя считаю, что у меня все еще впереди. И в музыке, и в жизни», - поделился Сергей Арутюнов в интервью порталу «Страсти».

Напомним, что в последние годы кресла наставников все чаще стали занимать молодые исполнители. Например, певец Егор Крид. Несмотря на то, что участники его команды довольно тепло отзываются о работе с ним, поклонникам шоу не нравится, что он уже не первый год продолжает появляться в эфире.

Полное интервью с Сергеем Арутюновым о сравнении с отцом, «Голосе» и русском роке читайте на сайте «Страсти».