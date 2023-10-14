Стало известно, кто родится у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко забеременела четвертым ребенком. Недавно звездная семья раскрыла пол будущего малыша.

Модель и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов, провели гендер-пати. Стало известно, что супруги ждут мальчика, пишет StarHit.

«Я счастлив! Дети — это прекрасно! В душе хотел еще одного сына», — рассказал Тарасов.

Напомним, что Костенко незадолго до беременности сделала пластику груди, после чего ее невзлюбили поклонники. Хирург, который провел операцию, отметил, что импланты находятся в хорошем состоянии и нет никаких разрывов. Также нет необходимости беспокоиться о проблемах с грудным вскармливанием.

Ранее мы писали, что продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Димы Билана.