Рудковская рассказала о здоровье госпитализированного Димы Билана

Дима Билан находится в больнице из-за острого бронхита. Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии певца.

По ее словам, Билан проходит курс лечения под присмотром опытных врачей и строго следует их рекомендациям. Рудковская выразила радость по поводу положительной динамики выздоровления артиста и надеется, что после окончания лечения он вернется к работе.

Яна также отметила, что Дима не любит много шума вокруг своей болезни, но он поддерживает связь со своими поклонниками, записывая видеообращения прямо из больницы. По настроению артиста можно судить, что он не теряет оптимизма.

Медики дают положительные прогнозы, однако пока неизвестно, что будет с отмененными концертами в Тюмени, Перми и Екатеринбурге. Врачи отмечают, что месяц должна быть реабилитация, то есть без сложных нагрузок и перелетов, пишет mk.ru.

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