Стало известно, кто разрушил крепкую дружбу Сергея Жигунова и Дмитрия Харатьяна

Сергея Жигунова и Дмитрия Харатьяна постоянно сравнивают друг с другом, а поклонники сериала «Гардемарины, вперед!» до сих пор мечтают увидеть актеров в совместном проекте. Но знаменитости после выхода картины разругались и до сих пор ничего не хотят слышать друг о друге. Что же случилось между звездами?

Жигунов в одном из интервью рассказывал, что они с коллегой поссорились по глупости. Но мужчина не стал вдаваться в подробности. Некоторые считают, что здесь не обошлось без женщины! Поклонники думают, что жена Дмитрия, с которой он познакомился в театральном училище, оказывала знаки внимания Сергею. Это не понравилось блондину.

«Фанаты предполагают, что женщина устала от пристрастия мужа к алкоголю и «переметнулась» к Жигунову», – пишет издание 5-tv.ru.

Многие также обратили внимание на то, что Марина Буримова напоминает бывшую возлюбленную Жигунова, Анастасию Заворотнюк. Так что, возможно, между ними действительно могла бы пробежать искра. Красавица мечтала об актерской профессии, но так и не обрела популярность. СМИ пишут, что она работает преподавателем английского языка.

Ранее мы писали о том, как Сергей Жигунов за три года жизни с молодой супругой похудел на 20 килограммов.