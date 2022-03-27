Сергей Жигунов за три года жизни с молодой супругой похудел на 20 килограммов
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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Супруга артиста Сергея Жигунова Виктория рассказала, что во многом благодаря ей муж смог похудеть на более чем 20 килограммов. Женщине, правда, пришлось отказаться от одного из любимых блюд — пирожков, которые она так любила испечь в свободное время, чтобы побаловать близких.
«Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили. Надо сказать, получилось у нас отлично — минус 20 кг. Невероятно горжусь нами обоими, потому что для этого нужна была железная воля и, конечно, много любви», — написала Виктория в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал «Жигуновочка»
Виктория опубликовала коллаж с фотографиями артиста «до» и «после». На снимках видно, что Сергей стал выглядеть более подтянутым, и, что не менее важно, он стал больше нравиться любимой супруге.
«А вот иллюстрация про похудение. Между снимками 20 кг. И справа мне больше нравится», — восхищается успехами возлюбленного Виктория.
Напомним, что Сергей и Виктория поженились в 2021 году. До этого актер был дважды женат на первой супруге Вере Новиковой, которая подарила ему дочь Марию. С 2006 по 2008 год артист состоял в отношениях с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, которая и стала причиной развода Веры и Сергея. После расставания с актрисой Жигунов вернулся к бывшей жене. Окончательно пара развелась в 2020 году.
Фото: Telegram-канал «Жигуновочка», Global Look Press