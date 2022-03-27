Сергей Жигунов за три года жизни с молодой супругой похудел на 20 килограммов

Супруга артиста Сергея Жигунова Виктория рассказала, что во многом благодаря ей муж смог похудеть на более чем 20 килограммов. Женщине, правда, пришлось отказаться от одного из любимых блюд — пирожков, которые она так любила испечь в свободное время, чтобы побаловать близких.

«Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили. Надо сказать, получилось у нас отлично — минус 20 кг. Невероятно горжусь нами обоими, потому что для этого нужна была железная воля и, конечно, много любви», — написала Виктория в своем Telegram-канале.