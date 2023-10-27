Стало известно, кому продал комик Слепаков* элитную квартиру в Москве

В начале октября появились новости о том, что комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) продал свою элитную квартиру в Москве за 295 млн рублей. Недвижимость приобрел доцент ВШЭ, специалист по проблемам взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых.

По информации Telegram-канала Mash, сделка состоялась 10 октября. Павел стал владельцем элитной пятикомнатной квартиры площадью в 216 кв. метров. Жилой комплекс находится в 1-м Голутвинском переулке напротив церетелевского памятника Петру.

Юморист уехал в Израиль весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с бабушкой и родителями и продолжает гастролировать по миру с концертами. Однако похвастаться хорошей выручкой ему вряд ли удастся. Так, в России за 40-минутные выступления на частных мероприятиях он получал от 30 тысяч евро. Сейчас примерно такую же сумму ему удается зарабатывать на сольных полуторачасовых выступлениях.

В первой половине 2024 года у него запланирован большой тур по городам США. Самые дешевые билеты стоят от 70$.

*признан иноагентом на территории РФ.