Отказался от русских водителей и потерял деньги: как живет Семен Слепаков* после отъезда из России

Портал News.ru проинформировал, как живет артист Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) после отъезда из России.

Юморист уехал в Израиль весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с бабушкой и родителями и продолжает гастролировать по миру с концертами. Однако похвастаться хорошей выручкой ему вряд ли удастся. Так, в России за 40-минутные выступления на частных мероприятиях он получал от 30 тысяч евро. Сейчас примерно такую же сумму ему удается зарабатывать на сольных полуторачасовых выступлениях.

Кроме того, музыкант внес ряд изменений в райдер. Он отказался от русскоязычных водителей и телохранителей. При этом запросы вроде VIP-зала в аэропорту по-прежнему остались в райдере Слепакова*.

«Бизнес-класс в самолете, ВИП-зал в аэропорту, авто представительского класса. Конечно же, люкс в пятизвездочном отеле и суточные в 100 евро для команды», — сообщал Telegram-канал Mash.

Сейчас у Слепакова* всего две программы, с которыми он гастролирует по миру: «Сама козел» и «Квартира в Москве». При этом юморист заверяет зрителей, что он не затрагивает вопросы политики в своих выступлениях. В первой половине 2024 года у него запланирован большой тур по городам США. Самые дешевые билеты стоят от 70$.

Ранее мы писали о том, что вдова Юрия Шатунова назвала дату открытия памятника на могиле певца. По ее словам, на церемонии будут также присутствовать дети исполнителя.

*признан иноагентом в РФ.