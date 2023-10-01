Стало известно, кому достанется наследство Веры Васильевой

В день 98-го дня рождения народной артистки СССР Веры Васильевой, 30 сентября, стало известно, кому достанется наследство. Речь идет о драгоценностях и платьях.

По словам крестной дочери Васильевой, Дарьи Милославской, актриса хотела, чтобы ее украшения достались коллегам ее театра, а также близким людям. Драгоценности знаменитости будут распределены таким образом, чтобы каждый смог выбрать то, что ему по душе. Кроме того, планируется раздать перчатки, которые Васильева носила на концертах.

Приемная дочь планирует передать одежду своей матери по тому же принципу. Примечательно, но эти платья покупала дочь, а Васильева всегда радовалась каждому новому наряду. Милославская в программе «Эксклюзив» отметила, что платья будут переданы коллегам и друзьям знаменитой актрисы.

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