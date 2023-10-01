«Меня затравили»: бывшая жена Гришечкина вынуждена поменять внешность

Бывшая жена Гришечкина решилась на пластику лица из-за травли в Интернете, об этом сообщает kp.ru.

Диана Бичарова и Вячеслав Гришечкин планировали пожениться еще в 2022 году, однако в последний момент свадьбу отменили. Возлюбленная актера ушла к другому мужчине. После смерти знаменитости, на Диану Бичарову начали литься потоки осуждений. Не обошлось и без оскорблений ее внешности.

«После его смерти меня буквально затравили, обзывая уродиной, и это еще самое мягкое высказывание. Кто-то даже написал, что я старше Славы… И грудь у меня ненастоящая — за его счет сделала, и физиономия — хищная», — рассказала Бичарова.

Экс-возлюбленная актера призналась, что у нее есть проблемы с кожей, например, на шее присутствуют «кольца Венеры». Она обратилась к пластическому хирургу Александру Вдовину, чтобы он оценил ее внешность.

«В зоне подбородка можно сделать лазерную липосакцию на диодном лазере. Будет намного лучше, чем сейчас. Еще можно немного подтянуть щеки. А так называемые кольца Венеры на шее можно подкорректировать "уколами красоты". Они станут менее выразительными», — рассказал специалист.

Также Вдовин осмотрел грудь женщины, подтвердив, что она натуральная.

Ранее мы писали о том, что стало известно имя мужчины, который оплатил пластическую операцию Виктории Боне.