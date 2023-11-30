Актриса Дрожжина с парализованным лицом может умереть из-за голодания: перестала есть

Звезда «Семнадцати мгновений весны» и «Интердевочки» может умереть из-за голодания. После инфаркта у актрисы парализовало лицо. Из-за этого она почти не разговаривает и с трудом может есть. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вес знаменитости составляет всего 41 килограмм. Из-за голодания женщина может умереть. Кроме проблем с питанием, у нее наблюдается постоянная одышка, головокружение и быстрая утомляемость. Отмечается, что специалисты пытались восстановить речь и жевательную функцию, но пока все безуспешно.

«Последствия инфаркта оказались необратимы», – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября у 75-летней Дрожжиной случился инфаркт. Сообщалось, что он мог произойти из-за сильного стресса, который в последнее время испытывает актриса. Звезда находится в центре скандала вокруг наследства кинорежиссера Алексея Баталова. СМИ пишут, что Дрожжина получила 4 года условно за махинации и воровство со счетов покойного артиста, а ее мужа посадили на 5 лет.

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