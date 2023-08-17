Стало известно, когда Лада Дэнс вернется на сцену после страшной аварии

Директор Лады Дэнс рассказал о том, когда певица вернется на сцену после страшной аварии. 56-летняя звезда пострадала во время ДТП, а теперь лежит в больнице. Об этом сообщает PROZVEZD.

По данным источника, артистке сделали две операции. Врачи дают положительные прогнозы, но женщине необходима реабилитация. Она может занять некоторое время.

Напомним, что Ладе диагностировали раны лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Страшный диагноз о переломе позвоночника не подтвердился. Но женщина все равно ощущает боль при малейшем движении из-за сильного ушиба.

Продюсер певицы говорит, что медики не рекомендуют пациентке общаться по телефону, посетителей к ней тоже не пускают. Лада много думает о жизни и даже всерьез решила отказаться от псевдонима Дэнс.

«Она фактически заново родилась. Такие переломные моменты заставляют человека многое в своей жизни переосмыслить. Одно могу сказать: танцевать Лада будет так, что мало никому не покажется», – поделился Пудовкин.

Поклонники интересуются, когда исполнительница снова появится на сцене. Отмечается, в больнице она пробудет еще минимум неделю. Но на 19 августа у артистки намечено выступление в Нижнем Новгороде. СМИ пишут, что по информации мэрии города, менеджер артистки подтвердил ее приезд. Кроме того, у Лады концерт 8 сентября в Ростове-на-Дону.

«Выступления, которые были запланированы в ближайшие дни, мы перенесли. За это время артистка должна полностью восстановиться. Как только врачи разрешат, она появится на сцене», – объяснил Пудовкин.

Ранее мы писали о том, что Ладу Дэнс переводят в другую больницу, чтобы спасти от неадекватного поклонника.