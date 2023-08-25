Просил помощи у фанатов: блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае

Блогер Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае из-за непристегнутого ремня безопасности, об этом сообщает Telegram-канал Super.

Как стало известно журналистам, уехавший из России блогер попал под арест из-за непристегнутого ремня во время управления автомобилем. Есть также вероятность того, что Даня Милохин водил без прав. Пять месяцев назад его друг Никита Ефремов упомянул, что парень садится за руль, не имея водительского удостоверения.

Впрочем, тиктокера уже освободили под залог, который смогли собрать его фанаты. В блоге друзья Милохина выложили видео, на котором он благодарит всех неравнодушных за собранную сумму.

Напомним, некогда популярный тиктокер уехал из России в ОАЭ в 2022 году. Спустя год после этого он жаловался на безденежье и отсутствие рекламных контрактов. По словам Милохина, в сложившейся ситуации он пересмотрел свое отношение к деньгам и, когда в последний раз у него был заработок, то в первую очередь он пошел лечить зубы.

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