Стало известно, какие мероприятия были запланированы в «Крокус Сити Холле» этой весной до теракта

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого пострадало более 180 человек. Стало известно, какие мероприятия должны были состояться в концертном зале весной этого года, пишет Teleprogramma.pro.

Концертный зал «Крокус Сити Холл», открытый в 2009 году, являлся любимой концертной площадкой многих российских артистов. В концертном зале проводились самые яркие мероприятия страны.

На весну этого года в «Крокус Сити Холле» также были запланированы разные мероприятия. Так, уже 28 марта здесь должен был пройти «Весенний Comedy Сlub» с участием Тимура Батрутдинова, Демиса Карибидиса и других артистов. 29 марта должен был состояться концерт певца Владимира Кузьмина, а 30 марта в программе стоял «Женский стендап».

В апреле в концертном зале также ожидалось много мероприятий. На 4 апреля в «Крокус Сити Холле» была запланирована церемония вручения российской музыкальной премии «Жара Music Awards», а 12 апреля должен был пройти концерт певицы Любови Успенской.

19 апреля должен был состояться сольный концерт певицы Ани Лорак. Также 20 апреля ожидалось выступление певицы Ирины Понаровской, а 27 апреля — концерт певицы Славы.

Кроме того, в «Крокус Сити Холле» должны были состояться финал телепроекта канала НТВ «Маска» 28 апреля, а также 22 мая — музыкальная премия RU.TV, где должны были выступить Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина и многие другие знаменитости.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные с оружием ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что некоторые российские артисты решили отменить свои концерты после теракта в «Крокус Сити Холле».