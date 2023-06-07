Стало известно, как живет в США мечтающая о суде над отцом дочь Владимира Машкова

Уже довольно долгое время Мария Машкова находится в плохих отношениях с известным отцом и совершенно не желает с ним даже разговаривать. Больше года назад они серьезно поссорились, не сойдясь в политических взглядах, и до сих пор не смогли уладить конфликт. Артистка сейчас живет в США и весьма негативно высказывается о России, явно не собираясь возвращаться. Более того, она уверена, что как только прилетит на Родину, ее ждет тюрьма.

О произошедшем с собой Мария не жалеет. Не горюет она и по утраченной связи с Владимиром Машковым. Она верит, что однажды они с ним встретятся в суде в Гааге, и там она уже будет плакать на заседании, понимая, что ничего не могла сделать. При этом полностью девушка все еще не отказалась от отца. Она собирается за него бороться, чтобы их общение все-таки смогло наладиться. Однако менять ради этого взгляды она не намерена.

О своей жизни в США Машкова рассказывает меньше, чем о своей позиции, но все-таки есть небольшая информация о том, как ей приходится существовать вдали от Родины. Издание Life.ru выяснило, что Мария вместе со всей семьей живет в доме-коммуналке. Она, ее муж и две дочери ютятся в жилье 1666 года. При этом оно хоть и не роскошное, но считается бизнес-класса. Внутри пару спален, две ванные комнаты, барная стойка и специальный кабинет для укладки волос. Все это обходится супругам в четыре тысячи долларов в месяц – свыше 300 тысяч рублей.

Отметим, что проживание в Америке Машкова себе может позволить благодаря сдачи в аренду московской недвижимости. В России у нее остались две квартиры в центре, а также особняк в Дмитровском районе Подмосковья.

Ранее Мария Машкова призналась, почему боится возвращаться в Россию.