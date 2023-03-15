«Может грозить 15 лет тюрьмы»: живущая за границей наследница Машкова попала в настоящие неприятности

Мария Машкова уже долгое время живет за границей и строит карьеру в США. С семьей актриса не поддерживает связь, так как после февральских событий прошлого года серьезно разругалась с известным отцом. Владимир Львович пытается вразумить дочь, уговаривая ее вернуться в Россию, но своими скандальными заявлениями она навсегда себе «закрыла» путь назад.

На недавней церемонии премии «Оскар» Машкова получила награду за документальный фильм о российском политике и после этого призналась, что приезжать на Родину точно не намерена. Она осознает, что ее высказывания за последний год не позволят ей вновь спокойно жить в стране, где она выросла. Более того, Мария уверена, что ей может грозить реальный тюремный срок, а проверять, посадят или нет, она не собирается.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», - написала артистка в социальной сети.

Сейчас Машкову уже почти ничего не связывает с Россией, да и налаживать отношения с отцом она не собирается. По ее словам, они друг друга не слышат и не понимают. Наследница актера отметила, что любовь к родителям по-прежнему жива в ее сердце, но каждое публичное выступление Владимира Львовича заставляет ее «утекать». Однако, несмотря ни на что, она верит, что придет время, когда они смогут вновь воссоединиться, и вся ненависть между ними исчезнет.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина призналась, почему не сработалась с Владимиром Машковым.