Стало известно, как живет единственный наследник Костолевского

Стало известно, как ведет свою жизнь единственный сын Игоря Костолевского. У актера было два брака, и от первого брака с актрисой Еленой Романовой у него есть сын Алексей, который родился в 1983 году.

Алексей окончил МГИМО и изучал режиссуру, но в настоящее время он предпочитает вести скрытый образ жизни. По слухам, его отец помог ему устроиться в Театр имени Маяковского в технический состав.

Кроме того, за последние годы Алексей Костолевский регулярно обращается к религии. О своем пути к Богу он делится в социальных сетях. В одном из постов сын знаменитости заявил, что осознанно выбрал обет безбрачия, так как ему Иисус показал, что это будет легче для его спасения.

Отмечается, что в свободное время Алексей занимается живописью и продает свои картины на онлайн-площадках. Стоимость одной картины составляет полторы тысячи рублей, и в прошлом месяце он продал девять своих работ, пишет Вокруг ТВ.

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