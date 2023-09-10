Певица Анастасия не может смириться с утратой близкого человека

Певица Анастасия сильно переживает из-за внезапной смерти своей матери, Людмилы Салдадзе, которая провела последние дни своей жизни в психиатрической больнице. Девушка не верит, что причиной ухода близкого человека были естественные причины.

По словам певицы, когда ее мама начала кашлять, они немедленно вызвали скорую помощь. В присутствии фельдшера Анастасия передала матери 600 тысяч рублей. Она считала, что эти деньги могут потребоваться для оплаты услуг сиделки, палаты и других медицинских расходов.

«Я еще до конца не осознаю, что никогда больше не смогу поговорить с тобой. Обещаю, что обязательно найду виновников твоей смерти!», — заявила Анастасия.

Оказалось, что Людмила Салдадзе изначально была доставлена в больницу города Зубцов, а затем переведена в психиатрическую больницу, находящуюся в 150 километрах от Зубцова. Врачи сообщают, что она вела себя агрессивно.

Анастасия сомневается в достоверности этой информации и считает, что настоящей причиной повторной госпитализации матери были переданные ею деньги. Именно поэтому певица думает, что в смерти родственницы виновны третьи лица.

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