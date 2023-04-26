«Счастливые»: певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков воссоединились

Певица Полина Гагарина воссоединилась с бывшим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Недавно мужчина заявлял, что ему не нравятся любые упоминания об артистке.

На странице Гагариной 26 апреля появилась свежая совместная фотография с экс-супругом. Оба улыбались и выглядели довольными обществом друг друга.

Оказалось, что в этот день был повод радоваться – совместной дочери Исхакова и Гагариной исполнилось 6 лет.

Певица подписала снимок с бывшим мужем: «Счастливые родители лучшей девочки на свете».

Напомним, супруги прожили в браке 6 лет и развелись в 2020 году. После развода Гагарина уволила его из своей компании. Расставание сопровождалось скандалами и судебными тяжбами, но родителям удалось прийти к соглашению по встречам с ребенком.

Ранее Исхакова разозлил вопрос поклонников о бывшей жене. Он обратился к ним со словами: «Не надо мне ничего писать».