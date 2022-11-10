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18:55, 10 ноября 2022
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Стало известно, как выглядит первая и единственная жена Дмитрия Нагиева

Tarakanov Vadim/East News

Дмитрий Нагиев считается главным секс-символом страны, поэтому вовсе не удивляет, что многие женщины желают покорить его сердце. Сам же мужчина свою личную жизнь никак не комментирует, но о его любовных похождениях ходят легенды.

Известно, что телеведущий был женат один раз. Супругой Нагиева стала писательница, известная под псевдонимом Алиса Шер. Ее настоящее имя – Алла Нагиева, в этом году женщине исполнилось 55 лет.

В 2010 году Дмитрий и Алиса развелись, причиной этому стали любовные похождения мужчины. К слову, Шер даже написала книгу «Я была женой Нагиева», в которой поделилась подробностями семейной жизни. Пара состояла в браке почти 20 лет и имеет общего сына Кирилла, который сейчас, как и звездный отец, снимается в кино.

Алиса Шер

Алиса Шер

Фото: https://www.legion-media.ru/archive/ru/1/DFL

Дмитрий Нагиев – не единственный публичный человек, который скрывает личную жизнь. Многие звёзды следуют его примеру. Тем не менее актриса Настасья Самбурская сделала исключение и в новом интервью откровенно рассказала о своём разводе. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: Tarakanov Vadim/East News
Источник:novostivl.ru
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