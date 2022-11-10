Стало известно, как выглядит первая и единственная жена Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев считается главным секс-символом страны, поэтому вовсе не удивляет, что многие женщины желают покорить его сердце. Сам же мужчина свою личную жизнь никак не комментирует, но о его любовных похождениях ходят легенды.

Известно, что телеведущий был женат один раз. Супругой Нагиева стала писательница, известная под псевдонимом Алиса Шер. Ее настоящее имя – Алла Нагиева, в этом году женщине исполнилось 55 лет.

В 2010 году Дмитрий и Алиса развелись, причиной этому стали любовные похождения мужчины. К слову, Шер даже написала книгу «Я была женой Нагиева», в которой поделилась подробностями семейной жизни. Пара состояла в браке почти 20 лет и имеет общего сына Кирилла, который сейчас, как и звездный отец, снимается в кино.