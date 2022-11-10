«У него расстройство личности»: Настасья Самбурская о причинах развода и домашнем насилии

Настасья Самбурская довольно часто становится героиней новостных лент, но в то же время девушка редко балует поклонников подробностями из жизни. Тем не менее сегодня актриса сделала исключение. В эксклюзивном интервью для Надежды Стрелец звезда впервые откровенно рассказала о причинах своего развода.

Брак Самбурской с коллегой Кириллом Дыцевичем продлился всего пару месяцев. На фоне этого СМИ придумывали разные объяснения, почему пара не смогла сохранить свою любовь. Самой распространенной версией стало домашнее насилие. Наконец, сама Настасья решила прокомментировать ситуацию.

Выяснилось, что в один вечер супруг попросил показать девушку переписку в телефоне. Отказ разозлил Кирилла не на шутку: хлопанье дверьми, звонки с претензиями - со всем этим столкнулась звезда.

«Уверена, что у него нарциссическое расстройство личности. Он все выкручивал так, что виновата я. У нас был конфликт, после которого он кричал, что свадьбы не будет. Тогда я была лицом Reebok, и мне надо было идти на тренировку в целях рекламной кампании, но я попросила мою помощницу встретить его из аэропорта. Кирилл не понял ситуацию. Он устроил дикий скандал. Это уже был тревожный звонок. Такие манипуляторы встречаются в моей жизни», - поделилась актриса.

Настасье не удалось сохранить дружеских отношений с бывшим супругом. Самбурская призналась, что ей это не нужно, да и легкий секс артистку не интересует. «Сейчас я одна. Уже задумалась о семье. Хочу мужа, детей», - откровенно рассказала девушка.