Стало известно, как умер актер Алексей Янин

40-летнего актера Алексея Янина экстренно доставили в больницу 1 сентября после того, как он вечером испытал ухудшение здоровья.

Близкие вызвали карету скорой помощи. Врачи решили отправить знаменитость в институт Склифосовского. Вскоре у Янина произошел судорожный припадок и приступ эпилепсии.

Несмотря на беспрестанные усилия врачей, которые боролись за его жизнь всю ночь, утром сердце актера перестало биться.

Напомним, что восемь лет назад у Алексея Янина случился инсульт, после чего он остался прикованным к кровати и испытывал проблемы с памятью и речью. Близкие пытались снова его поставить на ноги, супруга с сыном Андреем регулярно посещали его дом.

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