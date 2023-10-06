Мыл троллейбусы по ночам: куда пропал звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов

Актер Василий Степанов стал известен широкому кругу зрителей благодаря фильму «Обитаемый остров». Сейчас же он не снимается в кино. Судьба подкинула артисту множество испытаний, последствия которых он ощущает до сих пор, пишет Kp.ru.

После успеха в «Обитаемом острове» Степанов снова начал сниматься в кино, но продолжалось это недолго. До нового года он получил травму. Она оказалась настолько сильная, что актеру пришлось заново учиться ходить.

Также на голову Степанова свалились другие несчастья: болезни, безденежье и долги: Например, чтобы пройти дорогостоящий курс лечения от депрессии, артисту пришлось обратиться за помощью к родителям. Они взяли необходимую сумму в кредит, а Василий позже мыл троллейбусы по ночам для возвращения долга.

Также у звезды фильма «Обитаемый остров» была диагностирована шизофрения. Из-за этого он получил третью степень инвалидности. В настоящий момент Степанов продолжает вести непубличный образ жизни. В основном он занимается огородом и дачей.

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