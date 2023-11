Стало известно имя победителя пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Победителем юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» стал Фаррух Хасанов, об этом сообщает портал Smotrim.ru.

В минувшую пятницу завершился пятый сезон песенного конкурса «Ну-ка, все вместе!». В финал вошли девять претендентов, однако только одному из них достался главный приз в пять миллионов рублей.

В конце выпуска для финальной битвы свои песни представили три участника: Фаррух Хасанов выступил с песней Talking to the Moon Бруно Марса, Азат Раимбердиев исполнил The Final Countdown рок-группы Europe, Софико Кардава спела Russian Roulette Рианны.

В результате большинство членов сотни отдали свои голоса участнику из Душанбе Фарруху Хасанову. Он получил денежный приз и ротацию своей песни на «Новом радио». Сам Фаррух признался, что с самого первого дня шел за победой.

«Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Я приехал в Москву за мечтой, а за мечтой я подразумевал победу! Все участники финала были сильны и по-своему уникальны, я со многими подружился», - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что фаворит Аллы Пугачевой высказался о причинах отъезда звезды из страны.