Фаворит Аллы Пугачевой высказался о причинах отъезда звезды из страны

Певец и композитор Сергей Савин, которого называют фаворитом Аллы Пугачевой, побеседовал с журналистами aif.ru на тему отъезда исполнительницы из России. Артист объяснил, почему Примадонна приняла такое решение.

Победитель музыкального проекта «Фактор А» на телеканале «Россия» считает, что в этом важном вопросе решающую роль сыграл супруг певицы Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). По словам Савина, юморист имеет большое влияние на Пугачеву — она к нему прислушивается.

Также в беседе с журналистами композитор высказался о недавней публикации Примадонны, в которой она объяснила, кого именно считает «рабами и холопами». По мнению Савина, артистка никого не хотела оскорблять, в том числе из поклонников. Он придерживается версии, что послание Пугачевой было адресовано конкретным персонам.

Сейчас Примадонна вместе с супругом и детьми находится на Кипре, куда перебралась из Тель-Авива. Певица в очередной раз сменила локацию из-за военного противостояния на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно имя артистки, которая могла заменить Пугачеву в российском шоу-бизнесе. Ей оказалась Лолита Милявская.