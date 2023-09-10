Стало известно имя первенца актера Александра Носика

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Александр Носик назвал дочь Валерией, об этом сообщает программа «Ты не поверишь» на НТВ.

Актер недавно поделился радостной новостью — он впервые стал отцом. 51-летний Носик опубликовал в блоге фото ножек малышки. Знаменитость лишь сообщил, что у него родилась дочь, а вот о других подробностях решил умолчать.

Теперь же стало известно, как актер назвал девочку. Об этом журналистам рассказал дядя Александра, народный артист Владимир Носик.

«Событие действительно очень приятное. Все нормально, назвали Валерия», — рассказал он.

Журналисты предположили, что Александр Носик мог назвать дочь в честь своего отца — Валерия Носика. Он играл в таких фильмах, как «Большая перемена», «Анискин и Фантомас», «Небеса обетованные». Актер скончался в 1995 году от сердечного приступа.

О том, от кого у Носика родилась дочь, остается лишь догадываться. С 2011 по 2017 год он был женат на Ольге фон Зингер. А в 2020 году он отправился в загс с возлюбленной Илоной. При этом актер не рассказывает, состоит ли он сейчас в браке с этой девушкой или его вторая половинка поменялась. О том, кем работает Илона, тоже нет никакой информации.

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