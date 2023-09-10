Победительница детского «Евровидения» из России вышла замуж

Победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева вышла замуж, об этом сообщает mk.ru.

Сестры Толмачевы стали победителями детской версии «Евровидения» в 2006 году. Сейчас сестрам-близнецам уже по 26 лет. Они строят личную жизнь, а одна из них на днях вышла замуж. Мария Толмачева отпраздновала свадьбу в родном Курске. Ее избранником стал мужчина по имени Сергей.

Как рассказывают родные девушки, возлюбленным Марии стал самый внимательный из ее ухажеров.

«Маша выбрала прекрасного мужа. Сережа — очень хороший, простой, открытый, щедрый парень. Из всех женихов, которые за ними ухаживали, он — самый лучший», — рассказали они.

При этом на пышную свадьбу были приглашены звезды шоу-бизнеса. Однако приехать смогли не все. Анита Цой и Филипп Киркоров прислали паре видеопоздравления. А вот певец Родион Газманов и экс-солист «Турбомоды» Саша Попов все же смогли посетить Курск.

«Я не мог не приехать, потому что с девчонками мы дружим очень давно. Когда они поехали на "Евровидение", один центральный канал приглашал белорусских артистов их поддержать. Но все запрашивали гонорар. Только я и Александр Тиханович пришли бесплатно», — рассказал Попов.

Сестра Марии пока не вышла замуж, на свадьбе она растрогала всех гостей до слез своей песней. Напомним, сестры Толмачевы выступали еще и на взрослом «Евровидении» в 2014 году. Правда, тогда повторить успех им не удалось — девушки заняли только седьмое место.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высмеяла результаты пластической операции Виктории Бони.