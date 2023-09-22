Стало известно, где сейчас работает уехавшая из России Ольга Шелест

Уехавшая из России Ольга Шелест нашла новую работу в США, об этом сообщает News.ru.

Телеведущая пропала из светской хроники еще в 2022 году. Программа «Пятеро на одного», в которой она принимала участие, перестала выходить в эфир. Как выяснили журналисты, Шелест покинула Россию в феврале 2022 года. Она вместе с мужем Алексеем Тишкиным отказалась от работы на родине и уехала жить в США.

«Шелест уехала за границу. Язык вся семья знает хорошо, у мужа есть работа», — цитирует инсайдера «Комсомольская правда».

По словам друзей Ольги Шелест, за границей она нашла работу. Однако о том, кем конкретно работает телеведущая, ничего не известно. Муж Шелест устроился в США продюсером. В своих соцсетях телеведущая выкладывает нейтральные посты с кадрами отдыха. При этом, все сообщения Шелест подписывает только на английском языке.

Напомним, Ольга Шелест прославилась благодаря многочисленным шоу на MTV. Она также была комментатором конкурса «Евровидение» и участвовала в дубляже нескольких анимационных фильмов.

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