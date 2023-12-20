Вскрылись подробности, где сейчас находится Геннадий Хазанов

Директор театра Вахтангова опроверг отъезд из России Геннадия Хазанова, об этом пишет Абзац.

Артист Геннадий Хазанов в последнее время пропал из медиапространства. Поклонники Хазанова гадают, остался ли он в России, ведь в прошлом году артист на некоторое время выезжал в Латвию. Тогда эта поездка породила слухи о его переезде.

Впрочем, как рассказал директор театра Вахтангова Кирилл Крок, Хазанов находится в России и никуда не планирует уезжать.

«Он никуда не эмигрировал. Я его видел дня четыре назад на одном мероприятии. Он в Москве. Мы с ним еще обсуждали, что в мае месяце поставим спектакль в его свободные даты», — рассказал он.

Крок также добавил, что запланированная на 26 января постановка «Фальшивая нота» с участием Хазанова состоится в назначенную дату.

Ранее мы писали о том, что актер Геннадий Хазанов угодил в скандал из-за певицы Аллы Пугачевой. Все дело в том, что именно актер является художественным руководителем театра, в котором вывесили портрет певицы.