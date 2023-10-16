Стало известно, где находятся дети Оксаны Акиньшиной, которых у нее отобрал бывший супруг

Актриса Оксана Акиньшина рассталась с грузинским бизнесменом Арчилом Геловани еще несколько лет назад. Но их разрыв по-прежнему активно обсуждается поклонниками. Дело в том, что еще во время развода предприниматель отправился в суд, чтобы забрать детей у жены и воспитывать их самому. В итоге все произошло именно так, как он хотел, и теперь Константин и Эмми живут вдали от матери с бабушкой в Грузии.

Как стало известно изданию Woman.ru, Акиньшина – не первая, у кого Геловани отнимает детей. При расставании с первой женой он также настоял на том, чтоб сын остался с ним. При этом до сих пор неизвестно, как его бывшие супруги в итоге согласились на его условия. Однако факт остается фактом. Все три ребенка бизнесмена теперь живут с ним, а точнее с его матерью в деревне.

Сейчас старший сын Арчила мать совершенно не упоминает в социальных сетях, зато тесно общается со сводным братом и отцом. Между мальчиками закрепились теплые дружеские отношения.

Что же касается младших детей, то Акиньшина периодически навещает их, и даже знакомила с ними нового возлюбленного – актера Данилу Козловского. Также Оксана общалась и с его дочерью, которая проживает в США вместе с матерью.

Ранее стало известно, что бывший муж Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга.