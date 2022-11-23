Стало известно, что за женщина разрушила брак Игоря Николаева и Наташи Королевой

Знаменитые «Дельфин и русалка» Игорь Николаев и Наташа Королева были одной из самых обсуждаемых пар в 90-е. С годами стало понятно, что семейная жизнь артистов была не такой идеальной. А недавно появились новые подробности их отношений и развода.

Несмотря на то, что певица и композитор расстались более 20 лет назад, о причинах их разрыва говорят до сих пор. Многие поклонники считают, что супруги не сошлись характерами, а разница в возрасте только усугубила ситуацию. А некоторые уверены, что в отношениях пары были третьи лица.

Как рассказывает KP.RU, неверен был именно Николаев. Он часто увлекался другими женщинами и мог даже не ночевать дома. Наташа иногда не видела его пару дней и догадывалась, что ей изменяют. Мужчина не считал себя виноватым и не давал никаких объяснений.

Любовь прошла в тот момент, когда в жизни Игоря появилась Анжела Кулаковская. Она устроилась к певцу на работу, была директором. Рабочие отношения быстро переросли в роман. По слухам, Королева не смогла смириться с тем, что у нее есть соперница.

Супруги разъехались в 2000 году, а через год официально оформили развод. Вскоре исполнительница встретила новую любовь – нынешнего мужа, стриптизера Сергея Глушко. Игорь Николаев был одинок, поклонники надеялись, что он вернет брюнетку. Но композитора вдохновила новая муза – Юлия Проскурякова, которая стала его женой.

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