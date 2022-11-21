62-летний Игорь Николаев перестал скрывать седину
Молодая супруга исполнителя Игоря Николаева активно ведет свой микроблог, где публикует фото из жизни. Юлия Проскурякова часто делится снимками с любимым мужем. Под одним из свежих кадров поклонники обсудили изменения во внешности кумира.
Николаев позировал на фото рядом с женой и своими друзьями. Многие заметили, что он прекрасно выглядит, но не скрывает поседевшие волосы. При этом прическа мэтра не изменилась.
Фото: Соцсети Юлии Проскуряковой
Недавно супруги были на отдыхе в Дубае. Там 62-летний Игорь спрятал волосы под кепкой. Некоторые фанаты переживали, что артист избавился от кудрей, которые много лет являются частью его имиджа.
«С кудрями или без, все равно остается талантом», «Теперь осталось избавиться от усов», «Волосы – это же его визитная карточка», «Главное, что усы оставил», «Совсем другой человек», «Все на месте, пусть фанаты не переживают», – пишут в комментариях.
Сама Проскурякова хорошеет с каждым днем. Она примеряет короткие наряды, которые демонстрируют ее стройную фигуру. Поклонники восхищаются ее красотой и отмечают, что певцу очень повезло с женой.
Ранее мы писали, что Игорь Николаев засветился на фото с эффектной блондинкой.