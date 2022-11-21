62-летний Игорь Николаев перестал скрывать седину

Недавно супруги были на отдыхе в Дубае. Там 62-летний Игорь спрятал волосы под кепкой. Некоторые фанаты переживали, что артист избавился от кудрей, которые много лет являются частью его имиджа.

«С кудрями или без, все равно остается талантом», «Теперь осталось избавиться от усов», «Волосы – это же его визитная карточка», «Главное, что усы оставил», «Совсем другой человек», «Все на месте, пусть фанаты не переживают», – пишут в комментариях.

Сама Проскурякова хорошеет с каждым днем. Она примеряет короткие наряды, которые демонстрируют ее стройную фигуру. Поклонники восхищаются ее красотой и отмечают, что певцу очень повезло с женой.

Ранее мы писали, что Игорь Николаев засветился на фото с эффектной блондинкой.