Стало известно, что сказала жена Юдашкина на похоронах

Марина Юдашкина на похоронах супруга пыталась стойко держаться благодаря поддержке дочери Галине. В тяжелый момент рядом с ней также находились близкие друзья семьи — Яна Рудковская, Игорь Крутой, Ольга Орлова.

Еле сдерживая слезы, вдова Юдашкина стояла у могилы и ни с кем не могла говорить. За все время церемонии она проронила лишь одну фразу.

«Ну что можно сказать, ребята — нет больше Валечки», — с тяжестью на груди сказала Марина Юдашкина.

Напомним, что модельер Валентин Юдашкин на протяжении 7 лет боролся с раком, в чем усердно ему помогала супруга. Марина Юдашкина вселяла в него надежду, помогала появляться на показах и улыбаться жизни.

Ранее мы писали, что после похорон Валентина Юдашкина разразился скандал из-за того, что звезды устроили фотосессию на фоне памятников.