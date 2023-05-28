Стало известно, что происходит с состоянием здоровья Олега Басилашвили

88-летний Олег Басилашвили стал редко выходить из дома и последнее время часто жалуется на ухудшение здоровья. Однако на сцену артист по-прежнему выходит, отыгрывая трехчасовые спектакли.

Известно, что Олег Валерианович два раза переболел коронавирусной инфекцией, что пагубно сказалось на здоровье. Теперь каждый шаг даётся с трудом, приходится опираться на трость.

Сам же Басилашвили отмечает, что его в своем здоровье беспокоит почти все. Особенно мучает боль в позвоночнике. Перед выходом на сцену артисту делают уколы, но под конец выступления он все равно уже еле-еле выходит на поклон.

«Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — пояснил Басилашвили.

Однако Олег Валерианович после спектакля всегда старается уделить время поклонникам и ответить на их вопросы. Особой популярность пользуются спектакли с Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Стоимость билетов варьируется от пяты до 22 тысяч рублей.

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