Стало известно, что будет с несовершеннолетним сыном задержанной актрисы Искандер

Сына актрисы Искандер, задержанной с наркотиками, приютит дядя, об этом сообщает Regnum.

Несовершеннолетний сын актрисы Рамили Искандер находился во время обысков оперативников в квартире. Ребенок видел своими глазами находки полиции. По словам Рустама Хисамова, старшего брата Рамили, мальчик понимает, что произошло.

В ближайшее время он останется на попечении своего дяди.

«Ребенок теперь будет проживать со мной. Тимур все знает и все понимает о том, что сейчас происходит с его мамой. От него ничего не скрывали и рассказали как есть», – рассказал мужчина.

Напомним, актрису Рамилю Искандер задержали 29 августа. У знаменитости нашли запрещенные вещества как в доме, так и в автомобиле. Всего оперативникам удалось изъять 2 кг наркотиков. В тот же день актриса сообщила о своем сообщнике, в автомобиле которого нашли еще 10 кг веществ.

Теперь Искандер грозит до 20 лет лишения свободы. Она находится под арестом в СИЗО до 21 октября.

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