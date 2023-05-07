Стало известно, что Алла Пугачева сказала на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы проститься со своим близким другом — Валентином Юдашкиным. Прибыв на Троекуровское кладбище, певица вела себя скрытно. Примадонна надела очки и большую шляпу, а в зал прощания заходила через служебный вход.

Артистка не промолвила почти ни слова на похоронах. По окончании церемонии прощания Пугачева направилась к могиле, где бросила горсть земли. Затем Примадонна поспешным шагом направилась к своей машине.

Однако по дороге к машине Пугачеву ждала публика. Кто-то просил подписать книгу, кто-то спрашивал, навсегда ли она уехала. Певица всячески игнорировала оклики, но, садясь в машину, не выдержала.

Сейчас только о себе говорить! – гневно сказала Пугачева и уехала. Это всё, что певица произнесла за все время на кладбище, передает PROZVEZD.

Ранее мы писали, что на могиле Юдашкина произошла странная вешт.