18:17, 06 мая 2023
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На могиле Юдашкина произошла странная вещь
Прибывшие почтить память Юдашкина заметили странный знак сразу после похорон.
Валентин Юдашкин был похоронен на Троекуровском кладбище. Проститься с модельером собралась почти вся элита российского шоу-бизнеса: Наташа Королева, Алла Пугачева, Леонид Якубович, Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и многие другие.
По окончании похорон на могилу Юдашкина были установлены деревянный крест, табличка с именем и фотография. Всё вокруг было усыпано цветами.
Также на могиле зажгли белую свечу. Однако именно она подала странный знак — потухла, только начав гореть.
«Прям как его жизнь. Так ярко разгорелась и внезапно все. Это знак», — зашептали все вокруг.
Ранее мы писали, что появившегося на похоронах Юдашкина Якубовича не узнать.