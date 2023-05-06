На могиле Юдашкина произошла странная вещь

Валентин Юдашкин был похоронен на Троекуровском кладбище. Проститься с модельером собралась почти вся элита российского шоу-бизнеса: Наташа Королева, Алла Пугачева, Леонид Якубович, Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и многие другие.

По окончании похорон на могилу Юдашкина были установлены деревянный крест, табличка с именем и фотография. Всё вокруг было усыпано цветами.

Также на могиле зажгли белую свечу. Однако именно она подала странный знак — потухла, только начав гореть.

«Прям как его жизнь. Так ярко разгорелась и внезапно все. Это знак», — зашептали все вокруг.

Ранее мы писали, что появившегося на похоронах Юдашкина Якубовича не узнать.