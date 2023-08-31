Стало известно, чем сейчас занимается звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Звезда сериала «Солдаты» Александр Лымарев стал диджеем и играет в антрепризах, об этом сообщает News.ru.

Лымарев запомнился многим ролью сержанта Михаила Медведева в комедийном сериале «Солдаты». Однако после того, как съемки прекратились, актер едва появлялся на экранах. Впрочем, по словам Лымарева, его по-прежнему зовут на кастинги, но без каких либо привилегий.

«Нет, ничего не изменилось. Приглашать на кастинги стали чаще. Звонят, предлагают новые проекты, но я прохожу пробы на общих основаниях. Сценарии на дом не приносят», — рассказал актер.

При этом больших ролей ему не предлагают, поэтому Лымарев играет в ряде антрепризных спектаклей. Артист признается, что в последние годы начал увлекаться музыкой и фотографией. Иногда он выступает как диджей на мероприятиях.

«Чувствую потребность находиться в мире звуков. Очень люблю все, что связанно с техникой и электроникой. Телефоны, фотоаппараты. Люблю фотографировать и затем обрабатывать, что снял. Иногда рисую», — заявил он.

Несмотря на то, что Лымарев был почти секс-символом во времена «Солдат», его избранницей стала вовсе не фанатка. С девушкой по имени Марина они знакомы еще с 9 класса. Она — художница.

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