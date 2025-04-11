«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина вспомнила, как отреагировала на уход Собчак из «Дома-2»

Ксения Бородина на протяжении почти 20 лет была ведущей проекта «Дом-2». Долгое время ее коллегой была Ксения Собчак, с которой у звезды сложились не самые простые отношения. 42-летняя блогер призналась, что после ухода светской львицы из шоу ей стало гораздо легче работать.

По словам Бородиной, когда проект запускался, он должен был просуществовать три месяца – никто и не мог подумать, что он растянется на два десятилетия. Участники и ведущие практически жили на съемочной площадке. Но после ухода Собчак все изменилось.

«Когда я, грубо говоря, осталась одна, ушла Ксения Анатольевна, остались мы с Олей, стало дышать полегче. И график изменился! Потому что первые 7 лет, как на заводе! От звонка до звонка», - пожаловалась Ксения в эфире шоу «Натальная карта».

Ксения призналась, что ей было так тяжело работать с Собчак, что порой хотелось ее убить. Телеведущая часто опаздывала на съемки, и из-за этого всем приходилось ее ждать вплоть до поздней ночи.

Также Бородина рассказала, что до сих пор чувствует себя неуверенно на съемках. Она всегда волнуется и сильно переживает.

Ранее Ксения Бородина раскрыла подробности отношений ее мамы и жениха Николая Сердюкова. Блогерша призналась — они поладили, и сейчас родительнице очень нравится избранник дочери.