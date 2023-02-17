Певица Глюкоза отменяет свои концерты в России по неизвестным причинам

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдоним Глюк’oza заявила о переносе своего концерта в столице России.

Как сообщает Газета.Ru шоу, которое они с организаторами готовили почти полгода, должно было состояться 17-го февраля в зале одной из основных концертных площадок Москвы.

В последний момент, однако, что-то пошло не так, и выступление своё исполнительница отменила.

В день отмены Наталья сообщила своим поклонникам об изменившихся планах и извинилась перед ними.

О причинах отмены звезда решила не распространяться, но заверила что от неё, к сожалению, ничего не зависло.

«Я приготовила нереально крутой концерт, вложила туда всю свою любовь. Уверена, что встреча состоится, причем очень скоро. Обещаю, она будет незабываемый», – заявила Наталья.