«Пока я не замечаю отличий»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов о детях новой избранницы
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Актер Владимир Селиванов перестал скрывать отношения с блогером Александрой Калмыковой еще до официального развода с женой, которая родила ему дочь. Сейчас исполнитель роли Вована в сериале «Реальные пацаны» признался, что девочке удалось подружиться с детьми его новой возлюбленной.
Селиванов назвал себя многодетным отцом и заверил, что не делит детей на своих и чужих.
«Пока я не замечаю отличий и буду стараться, чтобы дети никогда не чувствовали разницы в внимании к ним. Я люблю Кирилла, Еву, Даню и Соню одинаково, они очень близки мне», - сказал актер в интервью Леди Mail.ru.
Также Владимир отметил, что дети Калмыковой стали называть его папой.
«Мы не чувствуем, что эти дети были рождены от другого человека, мы одно большое целое», — заключил Селиванов.
Напомним, что к блогеру Александре Калмыковой актер ушел от жены Виктории Маркиной. В апреле возлюбленная родила от него сына, которого назвали Кириллом.
Ранее Владимир Селиванов рассказал, что его падчерице диагностировали трещину в плечевой кости. Девочка травмировалась на детской площадке.