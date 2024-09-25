«Пока я не замечаю отличий»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов о детях новой избранницы

Актер Владимир Селиванов перестал скрывать отношения с блогером Александрой Калмыковой еще до официального развода с женой, которая родила ему дочь. Сейчас исполнитель роли Вована в сериале «Реальные пацаны» признался, что девочке удалось подружиться с детьми его новой возлюбленной.

Селиванов назвал себя многодетным отцом и заверил, что не делит детей на своих и чужих.

«Пока я не замечаю отличий и буду стараться, чтобы дети никогда не чувствовали разницы в внимании к ним. Я люблю Кирилла, Еву, Даню и Соню одинаково, они очень близки мне», - сказал актер в интервью Леди Mail.ru.

Также Владимир отметил, что дети Калмыковой стали называть его папой.

«Мы не чувствуем, что эти дети были рождены от другого человека, мы одно большое целое», — заключил Селиванов.

Напомним, что к блогеру Александре Калмыковой актер ушел от жены Виктории Маркиной. В апреле возлюбленная родила от него сына, которого назвали Кириллом.

Ранее Владимир Селиванов рассказал, что его падчерице диагностировали трещину в плечевой кости. Девочка травмировалась на детской площадке.